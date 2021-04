In Usa i nuovi francobolli sul caffè parlano italiano

(ANSA) - ROMA, 17 APR - L'associazione tra il caffè, con le sue varianti, e la lingua italiana sembra essersi ormai consolidata negli Stati Uniti.

In questi giorni il servizio postale statunitense ha infatti distribuito (in libretti da 20 esemplari) quattro diversi francobolli dedicati al caffè e validi 'forever' (cioè anche in caso di cambiamento della tariffa postale).

Attualmente costano 55 cent ma l'aspetto più rilevante sono le scritte che rimandano esplicitamente alla lingua italiana: vi campeggiano infatti, in uno stile art-decò, le scritte CAFFELATTE, ESPRESSO, CAPPUCCINO e CAFFE' MOCHA. A segnalarlo è il sito filatelico italiano 'Vaccarinews'. (ANSA).