A 4 anni arriva da solo dall'Honduras al confine Usa-Messico

(ANSA) - NEW YORK, 01 APR - Un bambino dell'Honduras di soli quattro anni è stato trovato mentre camminava da solo vicino al fiume Rio Grande, al confine tra Messico e Usa. L'Istituto nazionale per la migrazione del Messico (Inm) - riportano i media americani - ha spiegato che è stato trovato nella boscaglia mentre andava verso il confine vicino alla città di Reynosa, di fronte a McAllen, in Texas.

Nella stessa area c'era anche un gruppo di tre madri e sei bambini, ma nessuno degli adulti si è assunto la responsabilità del bimbo o lo ha riconosciuto come un suo parente.

I migranti, tutti dell'Honduras, sono stati arrestati quando una pattuglia ha individuato un gruppo di donne e bambini che correvano cercando di ripararsi tra gli alberi. (ANSA).