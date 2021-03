Usa verso posticipo ritiro truppe da Afghanistan

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Gli Stati Uniti si avviano a posticipare il ritiro delle loro truppe dall'Afghanistan al di là della scadenza dell'1 maggio sulla quale si erano accordati con i talebani. Lo riporta il Washington Post, precisando comunque come nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

Secondo gli esperti, l'amministrazione probabilmente posticiperà il ritiro totale dall'Afghanistan, potenziale con il consenso dei talebani, per guadagnare tempo per avanzare una proposta in grado di rompere l'impasse nelle trattative fra i militanti e il governo afgano. (ANSA).