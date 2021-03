Wsj, 'campagna 007 russi contro vaccini Occidente'

(ANSA) - WASHINGTON, MAR 7 - L'intelligence di Mosca ha montato una campagna per minare la fiducia nel vaccino americano Pfizer e negli altri vaccini occidentali, usando negli ultimi mesi pubblicazioni online che ne hanno messo in discussione l'efficacia e la sicurezza, anche per promuovere il russo Sputnik. Lo scrive il Wall Street Journal citando un dirigente del Global Engagement Center del dipartimento di Stato americano, che monitora le attività di disinformazione straniera. Quattro le pubblicazioni identificate, ritenute "collegate direttamente ai servizi segreti russi". (ANSA).