Usa: personaggi 'Frozen' per nomi prossima stagione uragani

(ANSA) - NEW YORK, 01 MAR - I nomi degli uragani della prossima stagione saranno ripescati dalle favole. Il Centro nazionale uragani statunitense ha scelto infatti alcuni personaggi del film animato 'Frozen' per le perturbazioni tropicali che inizieranno a manifestarsi dal prossimo dal prossimo maggio. Tra questi Ana, Elsa e Olaf. Ana e Elsa daranno i nomi alle tempeste tropicali che si formeranno nell'oceano Atlantico, Olaf nel Pacifico. La data ufficiale per la stagione del Pacifico è il 15 maggio, mentre per l'Atlantico è il 1 giugno. I nomi degli uragani e delle tempeste tropicali vengono aggiornati ogni sei anni e assegnati in ordine alfabetico. (ANSA).