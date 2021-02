Covid: Usa, media casi giornalieri scende sotto 100mila

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Per la prima volta in 100 giorni gli Stati Uniti registrano in media meno di 100mila nuovi casi di coronavirus al giorno: è quanto emerge dai della Johns Hopkins University. Lo riporta la Cnn.

Attualmente la media giornaliera dei nuovi contagi negli Usa (calcolata su sette giorni) è di 96.609, il livello più basso dal tre novembre scorso (925). Allo stesso tempo, la media giornaliera dei decessi è di 3.024, pari a un incremento di oltre il 200% da novembre.

Dal tre novembre 2020 a venerdì scorso i nuovi casi di coronavirus sono stati 18.141.364, inclusi 248.148 decessi.

(ANSA).