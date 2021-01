Jack lo 'sciamano' è pronto a testimoniare contro Trump

Jacob Chansley, lo 'sciamano' dell'assalto al Congresso del 6 gennaio, è pronto a testimoniare contro Donald Trump durante il processo di impeachment dell'ex presidente. Lo riferisce il legale di Chansley, secondo il quale le parole di Trump sono state interpretate dal suo assistito come "un invito ad andare al Congresso e combattere".

L'ipotesi è bocciata dal senatore repubblicano Lindsey Graham, ex alleato di Trump. "Non posso pensare a un modo migliore di trasformare il processo in un circo che chiamare lo Sciamano di QAnon come testimone", dice Graham.