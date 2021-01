Usa: Camera trasmette oggi articolo impeachment al Senato

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 25 - La Camera Usa trasmetterà l'articolo del secondo impeachment contro Donald Trump in serata, quando i 'manager' del procedimento (i deputati-procuratori) lo leggeranno e lo consegneranno al Senato. Domani invece i senatori giureranno come giudici nel processo, che inizierà il 9 febbraio.

In queste due settimane le parti potranno prepararsi al dibattimento e scambiare briefing preliminari. Trump deve rispondere entro il 2 febbraio all'accusa di aver istigato i suoi fan ad assaltare il Congresso per ribaltare il voto e anche di aver fatto pressioni sul segretario della Georgia. Ci sono ancora alcune incognite, come la durata del processo (il primo durò 21 giorni) e la convocazione dei testimoni. Una delle questioni legali principali sarà la costituzionalità del procedimento contro un presidente già decaduto: un punto sul quale i giuristi sono divisi.

Per la condanna è necessaria una maggioranza de due terzi: ai 50 senatori democratici dovranno unirsi quindi almeno 17 colleghi repubblicani. (ANSA).