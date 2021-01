Twitter blocca account ambasciata Cina in Usa su Xinjiang

(ANSA) - PECHINO, 21 GEN - Twitter ha bloccato l'account dell'ambasciata cinese degli Stati Uniti per un post che difendeva le politiche di Pechino nello Xinjiang, che secondo la piattaforma social violava le sue politiche contro la "disumanizzazione". Nei giorni scorsi, l'account della rappresentanza diplomatica (@ChineseEmbinUS) aveva pubblicato un post affermando che le donne di etnia uigura non erano più "macchine per bambini", citando uno studio del quotidiano statale China Daily. Il tweet era stato rimosso dalla compagnia californiana e sostituito da un'etichetta relativa alla sua indisponibilità.

La Cina è "preoccupata" per il blocco dell'account Twitter della sua ambasciata negli Usa: la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying ha detto che le autorità cinesi sono "confuse dalla mossa. Speriamo che Twitter non adotti doppi standard sul caso e che possa distinguere la disinformazione dalla verità". (ANSA).