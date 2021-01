Trump approva dichiarazione emergenza per la capitale

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 12 - Accogliendo la richiesta della sindaca della capitale Muriel Bowser, Donald Trump ha approvato una dichiarazione di emergenza per Washington dopo l'assalto al Congresso ordinando l'assistenza federale da oggi al 24 gennaio per garantire la sicurezza in vista del giuramento di Joe Biden.

Lo rende noto la Casa Bianca. (ANSA).