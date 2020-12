Usa:Ivanka Trump e il marito comprano lotto da 30mln a Miami

(ANSA) - NEW YORK, 08 DIC - Ivanka Trump e Jared Kushner hanno comprato un lotto di terra da oltre 30 milioni di dollari in una zona super esclusiva di Miami. Lo ha rivelato il New York Post. La proprietà si trova a Indian Creek Island, conosciuta come il 'bunker dei miliardari' e considerata uno dei luoghi piu' sicuri della Florida perche' e' privata, sorvegliata e recintata, con 13 agenti della polizia per sole 29 residenze.

La coppia secondo il Post ha acquistato un lotto che era di proprietà di Julio Iglesias, e avrebbe intenzione di costruire una tenuta sulla baia. Una fonte ha rivelato che da tempo Ivanka e Jared stanno cercando casa in Florida, dove si sono trasferiti diversi dei loro amici, ma manterranno comunque anche l'abitazione di New York. Inoltre Indian Creek Island e' a solo un'ora da Mar-a-Lago, il club di Palm Beach dove il presidente Donald Trump dovrebbe trascorrere la maggior parte del tempo una volta lasciata la Casa Bianca. (ANSA).