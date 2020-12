Covid: Guterres, le raccomandazioni dell'Oms ignorate

(ANSA) - NEW YORK, 3 DIC - "Fin dall'inizio della pandemia di coronavirus l'Oms ha fornito informazioni concrete e orientamenti scientifici che avrebbero dovuto essere la base per una risposta globale coordinata. Sfortunatamente queste raccomandazioni non sono state seguite, alcuni Paesi continuano a rifiutare i fatti e a ignorare la guida. E quando gli Stati vanno nella loro direzione, il virus va in ogni direzione". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, aprendo i lavori al summit sul Covid. (ANSA).