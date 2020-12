Covid: domani al via summit Onu sulla pandemia

(ANSA) - NEW YORK, 2 DIC - Domani e venerdì all'Onu si terrà un vertice virtuale sulla pandemia. Obiettivo è fare pressione per un'azione globale che affronti l'emergenza e i suoi effetti "senza precedenti" su società, economia, lavoro e viaggi. Nel corso del summit, deciso all'inizio di novembre con una risoluzione votata dall'Assemblea Generale, ci saranno discorsi pre-registrati dei capi di Stato e di governo dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite.

Il presidente dell'Assemblea Generale, Volkan Bozkir, ha definito la sessione speciale di alto livello "un momento storico e un test per il multilateralismo" che "sarà definito dalla nostra azione collettiva su una delle questioni più critiche del nostro tempo". Non ci sarà una dichiarazione congiunta finale. (ANSA).