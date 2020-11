Onu: Filippo Grandi rieletto a capo dell'Unhcr

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - L'Onu ha confermato a Filippo Grandi l'incarico di Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Twitter.

"L'Assemblea generale mi ha rieletto Alto Commissario per i rifugiati fino al 30 giugno 2023. Sono onorato e grato al Segretario generale Antonio Guterres per il suo sostegno", ha scritto in un tweet aggiungendo che "i miei colleghi dell'Unhcr ed io continueremo a lavorare sodo con i rifugiati, gli sfollati e gli apolidi in tutto il mondo". (ANSA).