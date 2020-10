Usa 2020: media sondaggi, primo sorpasso Trump in Florida

(ANSA) - WASHINGTON, 28 OTT - Per la prima volta nella media dei sondaggi di RealClearPolitics Donald Trump supera Joe Biden in Florida, uno degli stati in bilico, anche se con un esiguo +0,4%: 48,2% a 47,8%. Il presidente risulta avanti di 4 punti in due sondaggi, e indietro di 2 in altri tre, ma nella media passa in testa. (ANSA).