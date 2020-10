Usa: all'asta gli abiti di Barack e Michelle Obama

(ANSA) - NEW YORK, 1 OTT - Alcuni abiti indossati da Barack e Michelle Obama andranno all'asta il prossimo dicembre.

Tra questi una maglietta da basket appartenuta all'ex presidente degli Stati Uniti durante gli anni del liceo e che potrebbe fruttare fino a 200 mila dollari. La maglietta porta il numero 23 e viene anche con annuario scolastico del 1979, quando era alla Punahou School a Honolulu, che comprende delle foto del giovane Obama mentre gioca a pallacanestro. Per quanto riguarda Michelle, sarà messo all'asta un elegante abito da cocktail indossato durante una raccolta fondi nel 2010 a Washington. Si tratta di un modello Norman Norell 1950, è stimato tra i 50 mila ed i 70 mila dollari. La casa d'aste Julien, che gestirà la vendita, ha specificato che gli Obama non hanno messo in vendita gli oggetti una volta a loro appartenuti, non percepiranno quindi alcun guadagno. (ANSA)