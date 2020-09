Usa 2020: Trump a Cindy McCain, 'Biden cagnolino di McCain'

(ANSA) - WASHINGTON, 23 SET - Donald Trump respinge le critiche della vedova del senatore repubblicano John McCain che ha annunciato il suo endorsement per Joe Biden. "La conosco a malapena", twitta il presidente americano. "Io non sono mai stato un fan di John e Joe Biden è stato il cagnolino di McCain", aggiunge, riferendosi alla sua rivalità con l'ex candidato alla Casa Bianca e al rapporto amichevole tra Biden e McCain nonostante appartenessero a partiti diversi. "Quante cattive decisioni insieme, come le guerre senza fine", scrive ancora Trump. (ANSA).