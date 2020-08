Trump, decreto per vietare TikTok

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Donald Trump ha annunciato che nelle prossime ore varerà un decreto per vietare TikTok, la popolare app basata negli Usa ma di proprietà cinese. "TikTok è fonte di preoccupazione per la sicurezza nazionale, li metteremo al bando negli Stati Uniti" ha detto parlando sull'Air Force One. Trump ha anche detto di essere fermamente contrario a un accordo per la cessione dell'app che coinvolga Microsoft e di avere respinto l'ipotesi.