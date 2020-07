Usa: a Portland 'muro veterani' per difendere manifestanti

(ANSA) - NEW YORK, 25 LUG - Un 'muro di veterani' per difendere la liberta' di parola dei manifestanti a Portland.

"Siamo qui per sostenere il diritto dei manifestanti a protestare", spiega Duston Obermeyer, veterano dei Marine, che nella notte si e' messo insieme ad altri colleghi in prima linea a protezione di coloro che da settimane sono in piazza contro il razzismo in seguito alla morte di George Floyd. Le proteste hanno spinto Donald Trump a inviare agenti federali nella citta' dell'Oregon, esacerbando ulteriormente gli animi. (ANSA).