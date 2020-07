Usa: erosioni su nuovo muro con Messico, Trump attacca ditta

(ANSA) - WASHINGTON, 12 LUG - E' polemica su una piccola sezione del muro voluto da Donald Trump al confine col Messico che mostra precoci segni di erosione alla base a pochi mesi dalla sua costruzione. Il presidente ha criticato su Twitter la ditta privata che l'ha realizzata, affermando che l'ha fatto "per mettermi in cattiva luce".

Ma l'azienda, la Fisher Industries del North Dakota, ha ottenuto finora dal governo federale un contratto da 1,3 miliardi di dollari, finora l'appalto piu' grande per il muro, ed era stato lo stesso tycoon a sponsorizzare la scelta. Tanto che i dem volevano aprire un'inchiesta alla Camera. La sezione in questione e' una barriera di acciaio lunga circa 5 km a soli 10 metri dal Rio Grando, il fiume che fa da confine tra Usa e Messico. In genere le barriere sono costruite a maggiore distanza dal fiume per timori di erosione e allagamenti che potrebbero violare gli obblighi di un trattato col Messico. Ora un giudice federale ha ordinato una ispezione.

Per il tycoon il caso rischia di diventare imbarazzante.(ANSA)