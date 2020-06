Floyd: crollo nei sondaggi per Trump

(ANSA) - NEW YORK, 8 GIU - C'è preoccupazione all'interno della campagna di Donald Trump. I sondaggi interni indicano un crollo fra gli indipendenti in seguito all'uccisione di George Floyd e al coronavirus. E al momento non si intravede una luce: il messaggio di 'law and order' di Trump non risuona con l'elettorato e il presidente ha un vero e proprio problema con le donne, che in massa sembrano averlo scaricato. Secondo indiscrezioni riportate da Axios, i consiglieri della campagna del presidente sono alla ricerca di un nuovo messaggio più positivo, di un nuovo tema che vada al di là e abbia lo stesso successo di 'MAFA', Make America Great Again. Un compito non facile ma che lo staff è sicuro di poter trovare. "Abbiamo ancora molto tempo", dice una fonte della campagna di Donald Trump.