Meghan Markle contro il razzismo

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - "Mi dispiace che dobbiate crescere in un mondo in cui tutto questo è ancora attuale. Quello che sta succedendo nel nostro Paese e nella nostra città di Los Angeles è assolutamente devastante". Lo dice Meghan Markle a proposito dell'uccisione dell'afroamericano George Floyd da parte di un poliziotto e le conseguenti manifestazioni e violenze, in un video messaggio rivolte ai diplomandi della sua scuola in California. "Non ero sicura su cosa dirvi, avevo paura di dire la cosa sbagliata. Ma alla fine mi sono resa conto che l'unica cosa sbagliata da dire è non dire niente", prosegue l'ex attrice nel breve filmato in cui appare visibilmente scossa, con gli occhi lucidi. "La vita di George Floyd contava, quella di Breonna Taylor contava, quelle di Philando Castile e Tamir Rice contavano", continua la duchessa di Sussex elencando i nomi di alcuni afroamericani uccisi da poliziotti negli Stati Uniti.