Trump, 'Ny fatta a pezzi dalla feccia'

(ANSA) - NEW YORK, 2 GIU - "Ieri è stata una giornata negativa per i fratelli Cuomo. New York ha perso di fronte ai saccheggiatori, alla sinistra radicale e a tutte le altre forme di feccia". Lo twitta Donald Trump riferendosi a Andrew Cuomo, governatore di New York, e a suo fratello, il giornalista Cnn Chris Cuomo. "Il governatore ha rifiutato la Guardia nazionale e la città di New York è stata fatta a pezzi. Allo stesso tempo i rating" tv "di Fredo calano del 50%", aggiunge Trump, tornando a chiamare Chris Cuomo 'Fredo' e associandolo quindi a 'Fredo' Corleone del Padrino.