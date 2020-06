Trump di nuovo in chiesa a Washington

(ANSA) - WASHINGTON, 2 GIU - Donald Trump intende uscire nuovamente dalla Casa Bianca per una breve visita al Santuario Nazionale di San Giovanni Paolo II nella capitale, a circa cinque km dalla Casa Bianca, il giorno dopo che ha fatto sgomberare con lacrimogeni e proiettili di gomma la zona davanti alla presidenza per farsi scattare una controversa foto con una Bibbia in mano davanti alla storica St. John church. Secondo il programma della Casa Bianca, il tycoon farà visita al santuario in tarda mattinata insieme alla moglie Melania. Poi tornerà alla Casa Bianca e firmerà un ordine esecutivo sulla libertà religiosa internazionale.