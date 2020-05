Zuckerberg, social non arbitri verità

(ANSA) - WASHINGTON, 28 MAG - Facebook contro Twitter. Il patron di Fb Mark Zuckerberg ha criticato la piattaforma rivale per aver 'corretto' due tweet di Donald Trump. "Credo fortemente che Facebook non debba essere l'arbitro della verità di tutto ciò che la gente dice online", ha detto in un'intervista a Fox che sarà diffusa integralmente oggi. "In generale le società private, specialmente queste piattaforme, probabilmente non dovrebbero essere nella posizione di farlo".