"Siamo molto fiduciosi sul fatto che possiamo avere un vaccino" per il coronavirus "entro la fine dell'anno". Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un town hall su Fox. "Non mi interessa chi vince" la corsa al vaccino: quello che importa è avere una cura a breve, dice Trump. Il presidente americano prevede, inoltre, fra i 75.000 e i 100.000 morti negli Stati Uniti