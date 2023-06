2 Giugno: a Sofia ricevimento e iniziative artistico-culturali

(ANSA) - SOFIA, 06 GIU - In occasione della Festa nazionale, l'Ambasciata d'Italia a Sofia insieme all'Istituto Italiano di Cultura, ha organizzato, oltre al tradizionale ricevimento presso la Residenza, una serie di iniziative: il 31 maggio 2023 un concerto a quattro voci del gruppo Paese mio bello presso il Club Militare. Il gruppo è composto da Lello Giulivo - voce, Gianni Lamagna - voce, Anna Spagnuolo - voce, Patrizia Spinosi - voce, Michele Boné - chitarra, Paolo Propoli - chitarra.

Il 2 giugno ha avuto luogo la presentazione del nuovo libro di Danilo Manera "La ballata delle montagne perdute" presso la Galleria Civica d'Arte di Sofia. Il libro è edito in Bulgaria dalla casa editrice locale Nike. Ospite illustre della serata il Prof. Giuseppe Dell'Agata, di cui Manera è stato allievo, uno dei più importanti slavisti ed esperti di lingua e letteratura bulgara in Europa, traduttore di autori quali Yordan Radichkov e Georgi Gospodinov.

Il Duo CArisMA - Magdalena Kalcheva e Carlo Corrieri - che è il Duo di chitarra di grande successo, parte del tour mondiale di Andrea Bocelli, è salito il 3 giugno sul palco della Sala Bulgaria insieme all'orchestra Sinfonietta Sofia per presentare un programma eccezionale per due chitarre e orchestra sinfonica.

Infine, l'8 giugno il regista e attore Pippo Delbono porterà sul palco del Teatro della Satira il suo ultimo spettacolo dal titolo "Amore" che combina teatro, musica, movimento e visione espressiva, uniti da una storia profondamente emotiva. (ANSA).