Italia-Libano: Bombardiere, rimaniamo al vostro fianco

(ANSAmed) - BEIRUT, 05 GIU - Nella suggestiva cornice libanese di Deir al Kalaa, sulle montagne che sovrastano la capitale Beirut, l'ambasciata d'Italia in Libano ha celebrato la Festa della Repubblica, ricevendo l'abbraccio della folta comunità di italiani in Libano e di numerosi esponenti di vari ambiti della società libanese.

Nel suo discorso, l'ambasciatrice italiana Nicoletta Bombardiere ha prima ricordato ai presenti il significato per l'Italia della festa del 2 giugno e si è poi rivolta agli ospiti libanesi: "Se guardiamo a questo luogo - ha detto l'ambasciatrice parlando dal palco di Deir al Kalaa - siamo ispirati dal senso di bellezza e armonia, nonostante gli eventi traumatici del passato. Ci viene ricordato che ciò che è stato distrutto può essere ricostruito".

"Ciò che la maggior parte dei libanesi, in questo momento difficile, desidera vedere le loro istituzioni ricostruite, funzionanti e responsabili; un modello socio economico produttivo; un ambiente pulito e l'accesso ai servizi pubblici; giustizia indipendente, compresa la giustizia sull'esplosione del porto di Beirut", ha proseguito Bombardiere.

"Il Libano si trova di fronte a una svolta critica", ha detto l'ambasciatrice. "L'elezione del Presidente della Repubblica e la formazione del governo sono passi necessari verso le riforme tanto attese". Ad ascoltare l'ambasciatrice italiana c'erano massimi esponenti dell'élite politica libanese.

Al Libano, ha aggiunto Bombardiere, "non mancano mezzi e capacità per riprendersi. Ciò di cui c'è bisogno è la volontà politica della leadership e l'unità sugli interessi del paese e il bene della sua gente".

Su questo, ha ribadito l'ambasciatrice, "il sostegno italiano al Libano non è mai venuto meno anche nei momenti più difficili.

E non vacillerà. Il nostro impegno per Unifil (il contingente Onu schierato nel sud), il nostro sostegno alle forze di sicurezza, la nostra assistenza umanitaria e allo sviluppo, la nostra cooperazione culturale e la conservazione del patrimonio rimangono impegni costanti", ha assicurato l'ambasciatrice.

(ANSAmed).