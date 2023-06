Console a Barcellona, fortissimi legami tra Spagna e Italia

(ANSA) - MADRID, 05 GIU - Anche Barcellona è stato teatro di celebrazioni in occasione della Festa della Repubblica, a ridosso del 2 giugno. Come si apprende da una nota, nell'occasione il console generale nella città spagnola, Emanuele Manzitti, "ha ricordato i fortissimi legami che uniscono Spagna e Italia in tutti i campi", sottolineando "il ruolo che svolge la comunità italiana nel loro rafforzamento".

Il diplomatico ha inoltre portato i saluti del nuovo ambasciatore a Madrid Giuseppe Buccino Grimaldi, impegnato nel frattempo negli atti celebrativi tenutisi per il 2 giugno nella capitale spagnola.

Teatro della cerimonia di Barcellona è stato il Recinte Modernista de l'Hospital de Sant Pau, opera dell'architetto Lluis Domenech i Montaner e dal 1997 Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco. Manzitti, nell'occasione, ha manifestato vicinanza e solidarietà alle vittime delle alluvioni in Emilia-Romagna e ai membri delle Forze Armate italiane, recentemente attaccati in Kosovo.

Il console generale ha poi ricordato il ruolo svolto dalla rete consolare in Spagna e e dagli altri servizi che fanno parte del "Sistema Italia" nel Paese iberico e ringraziato alcune aziende che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento celebrativo per la Festa della Repubblica. (ANSA).