Ambasciatore de Luca in Nepal per candidatura Roma a Expo 2030

(ANSA) - NEW DELHI, 05 GIU - L'Ambasciatore Vincenzo de Luca è in missione in Nepal, dove ha incontrato rappresentanti del governo e delle istituzioni nepalesi per presentare la candidatura di Roma ad ospitare l'Expo 2030.

"Non esiste posto migliore di Roma", ha detto, "per mostrare al mondo la bellezza e la ricchezza del patrimonio culturale nepalese".

L'Ambasciatore ha avuto incontri con il Vice Presidente del Nepal, con il ministro dell'Industria e con quello degli Esteri.

De Luca ha partecipato inoltre ad una celebrazione del Giorno dellea Repubblica italiana alla presenza del Vice Presidente del Nepal e di numerosi ambasciatori, autorità e dignitari nepalesi. (ANSA).