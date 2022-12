Azienda italiana trasporti incontra leader settore a Singapore

I saloni della Residenza dell'Ambasciata d'Italia a Singapore ieri hanno ospitato un evento con la leadership della società Mermec e tutto il top management pubblico, privato e governativo dei trasporti in Singapore. Alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia Mario Vattani, erano riuniti insieme all'azienda italiana i vertici della Land Transport Authority (LTA), della SMRT e di SBS.

La società italiana Mermec, già presente in 71 Paesi del mondo e parte della Angel Holding - che include anche altre società quali: Vaimoo (bikesharing), Blackshape (aviation) e Sitael (aerospace) e capitanata dal Cavaliere del Lavoro Vito Pertosa - ha firmato nel Paese contratti per un valore complessivo di circa 40 milioni di euro.

"E' strategico per l'Italia poter contare a Singapore, vetrina per l'intera regione Asean, sulla presenza di un'impresa del calibro di Mermec che si caratterizza per un altissimo livello tecnologico", ha spiegato l'Ambasciatore Vattani.

"Significa che possiamo presentare non solo nella Città-Stato ma in tutta la regione del Sud Est Asiatico le nostre potenzialità tecnologiche, di ricerca e innovazione. Oggi la metropolitana di Singapore - Mass rapid transit di Singapore (Smrt) è tra i sistemi di trasporto urbano più sicuri ed avanzati al mondo, grazie alla partnership con questa vera eccellenza italiana, che potrà estendersi a fruttuose collaborazioni in altri paesi"., Complessivamente, Mermec ha fornito ed opera quotidianamente con tre Automotrici Diagnostiche dell'infrastruttura (l'ultimo di questi in consegna proprio in questi giorni) e numerosi sistemi installati su treni passeggeri dei clienti.

Per consolidare la sua presenza e per meglio servire l'area strategica del sudest asiatico, dal 2020 Mermec ha una propria società a Singapore con una sede locale dove operano tecnici ed ingegneri singaporiani e italiani altamente specializzati ed ha raccolto l'invito del top management di LtA (land transport authority) ad aprire una sede anche presso i loro depositi per consolidare ulteriormente questa partnership.

"Siamo fieri di essere riconosciuti anche a Singapore, che è culla di eccellenza in Asia, come azienda leader mondiale nel nostro settore. L'Italia è una superpotenza tecnologica e Singapore è il luogo ideale per valorizzare questa competenza e leadership mondiale", ha detto Angelo Petrosillo, Vice President Institutional Affairs di Mermec. (ANSA).