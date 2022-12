L'ambasciatrice Flumiani a Bratislava incontra gli studenti

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - L'ambasciatrice Flumiani ha partecipato ieri ad un seminario organizzato dalla University of Economics di Bratislava, ''Diplomacy in Practice'' su invito del vice rettore Boris Mattos. Il seminario è dedicato agli studenti slovacchi ed stranieri partecipanti al programma Erasmus nel quadro dei programmi di studio in affari internazionali. L'incontro con gli studenti ha consentito all'ambasciatrice di effettuare una presentazione delle priorità dell'Italia in campo internazionale ed illustrare la propria azione in Slovacchia, approfondendo diversi temi di attualità e rispondendo alle sollecitazioni degli studenti. Con il vice rettore, l'ambasciatrice ha approfondito le opportunità di collaborazione con le università italiane, sulla base delle positive esperienze già in essere nel quadro del programma Erasmus con numerosi atenei italiani. Al riguardo è stato altresì menzionato il programma per il conseguimento delle doppia laurea con l'Università di Pavia e l'accordo di cooperazione con l'università LUISS firmato nel settembre scorso in occasione della visita del primo ministro Heger a Roma.

