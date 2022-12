Incontro tra amb. Lombardi e ministra Esteri della Tanzania Tax

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - L'ambasciatore italiano Marco Lombardi ha incontrato la ministra degli Esteri e della Cooperazione per l'Africa Orientale della Repubblica Unita di Tanzania, Stergomena Tax, lo scorso 5 dicembre: lo rende noto il profilo Facebook dell'Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam. Nel corso dell'incontro, la titolare degli Esteri ha chiesto a Lombardi di porgere gli auguri di buon lavoro e il saluto suo e della Presidente della Repubblica, Samia Suluhu Hassan, alla Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e al vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

"Tax, nell'esprimere la sua più viva soddisfazione per la nomina di una donna a capo del Governo italiano, ha sottolineato che sarà molto lieta di collaborare con la nostra nuova compagine governativa", si dice nella nota dell'Ambasciata, che aggiunge i ringraziamenti della ministra tanzaniana all'Italia "per il suo rinnovato impegno nel settore della Cooperazione allo Sviluppo", con "grande apprezzamento per l'entrata in vigore dell'accordo bilaterale sulla formazione professionale e sulla prossima firma di quello per il supporto al settore statistico".

Molto considerato anche "l'impegno della Cooperazione allo Sviluppo italiana nei settori della medicina neo-natale, del rafforzamento del ruolo della donna, dell'assistenza ai disabili e della blue-economy", e Tax ha fatto anche commenti" sul buon esito dell'Italy-Tanzania Business and Investments Forum del settembre scorso e sugli importanti seguiti in termini di collaborazioni economiche".

Nella nota si precisa inoltre che la ministra ha ringraziato "la locale comunità italiana che, con i suoi investimenti nel settore del turismo a Zanzibar e con l'attività delle Organizzazioni della Società Civile e dei Missionari contribuisce all'occupazione, ma anche al sostegno delle fasce più deboli della popolazione di questo Paese". Al riguardo, Tax ha segnalato che apposita riunione con le Organizzazioni della Società Civile italiane sarà organizzata nel marzo 2023 dall'Ambasciata di Tanzania a Roma. Lombardi, nell'esprimere soddisfazione per l'eccellente livello delle relazioni bilaterali, è tornato a richiedere l'appoggio della Tanzania alla candidatura di Roma per ospitare l'Expo 2030. (ANSA).