Delhi, formalizzata oggi l'Associazione Italiana (in) India

(ANSA) - NEW DELHI, 07 DIC - È stata formalizzata oggi, a New Delhi, l'Associazione Italiana (in) India, Aii, nata su impulso di Paola Ferri de Luca, moglie dell'Ambasciatore d'Italia in India.

Le socie fondatrici dell'associazione si sono riunite presso la Residenza, mentre alcune partecipanti erano collegate online; dopo l'approvazione dello statuto, sono state elette le cariche previste, che vedono Paola Ferri Presidente Onorario, Francesca Barolo Presidente, tre consigliere per le diverse attività, una tesoriera e una segretaria.

L'Associazione, aperta a chiunque, uomo o donna, che parli la lingua italiana, sarà ufficialmente operativa dal 1 gennaio del 2023. L'Aii si propone come momento di aggregazione e coinvolgimento per la comunità italiana, e per tutti coloro che le sono vicini.

Il gruppo si focalizzerà su tre temi principali: iniziative culturali, accoglienza per chi si trasferisce in India, progetti di solidarietà, ai quali verrà dedicato una particolare attenzione. Paola Ferri de Luca si è detta soddisfatta: "Sono certa che questa nuova realtà ci regalerà un'esperienza positiva e inclusiva". (ANSA).