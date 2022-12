Ita: presentato a Delhi volo diretto da Roma

(ANSA) - NEW DELHI, 04 DIC - "Siamo entusiasti di celebrare l'avvio del nuovo collegamento aereo regolare tra Italia e India di Ita Airways. Il volo diretto tra le due capitali è uno strumento che darà ulteriore forza alla solida partnership politica e commerciale tra i due Paesi": lo ha detto oggi a Delhi l'ambasciatore italiano Vincenzo de Luca, introducendo la conferenza stampa e l'evento di lancio della nuova tratta della compagnia, varata ieri, col primo volo partito da Fiumicino.

Presenti Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer Ita Airways e Ceo Volare, Pierfrancesco Carino, Vice Presidente International Sales e Fabio Bigotti, Country Manager per l'India, oltre a numerosi altri dirigenti della compagnia, e Ivana Jelinic, Ceo Enit.

"L'avvio di questa tratta era previsto per l'estate 2023, ma grazie alle insistenti richieste da Delhi ci siamo impegnati e siamo riusciti ad anticipare, ottenendo in tempo record le necessarie autorizzazioni dal governo indiano", ha detto Limosani. Il Roma-Delhi è l'ottavo collegamento intercontinentale della compagnia nata un anno fa, al quale si aggiungerà, nelle prossime settimane il nono, destinazione Maldive. I voli sono tre alla settimana, ma nell'estate aumenteranno a cinque. L'Ambasciatore de Luca, dopo avere ricordato che il collegamento faciliterà sia le 600 aziende italiane già presenti in Italia, sia gli oltre 210 mila indiani che vivono in Italia, il gruppo più numeroso tra tutti i paesi europei, ha sottolineato come "il collegamento creerà le condizioni ottimali per il numero crescente di turisti indiani che scelgono come destinazione il nostro Paese". (ANSA).