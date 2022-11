India: aperta nel Kerala la prima Milan Academy di calcio

(ANSA) - NEW DELHI, 24 NOV - È stata inaugurata a Kochi, nello stato meridionale indiano del Kerala, la Milan Academy, la prima scuola calcio di una squadra europea con investimenti diretti nel subcontinente.

All'inaugurazione ha preso parte, assieme ai dirigenti del Milan e allo storico difensore di Milan, Roma e Real Madrid, Christian Panucci, il vice console generale d'Italia a Mumbai, Luigi Cascone.

"La decisione di una società italiana come il Milan di aprire una serie di accademie in Kerala è segno di grande lungimiranza.

L'India è tra i Paesi con i tassi di crescita più alti al mondo, quasi un miliardo e mezzo di abitanti, con un età media di 28 anni", ha affermato il vice console generale nel corso della cerimonia.

L'accademia è parte di un più ampio progetto della società calcistica di Milano che nei prossimi anni porterà all'apertura di numerose accademie e scuole calcio in tutto lo stato, dove, come nel resto del Paese, l'attenzione e la passione per il calcio è in continua crescita.

Alla cerimonia di apertura dell'Academy erano presenti il sindaco della città, Anil Kumar, il parlamentare eletto dalla circoscrizione al Parlamento di Delhi Hibi Eden, l'ex capitano della squadra di calcio indiana Vijayan, oltre a Giammarco Sozzi e Alberto Lacandela del team Milan Academy. (ANSA).