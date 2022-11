Settimana cucina italiana: cena gourmet in ambasciata a Sofia

(ANSAmed) - SOFIA, 17 NOV - In occasione della VII Settimana della cucina Italiana nel Mondo (14-20 novembre 2022), l'Ambasciatrice Giuseppina Zarra, in collaborazione con Ice Agenzia di Sofia, ha ospitato nella serata di mercoledì 16 novembre una cena gourmet su invito presso la Residenza che ha avuto come protagonista lo chef Luca Malacrida, attuale capitano della squadra nazionale dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani. La serata è stata accompagnata da un concerto di musica classica di un trio composto dalle violiniste dell'Opera Nazionale Bulgara Gergana Velichkova e Bisera Dimitrova e dalla violoncellista dell'Orchestra Sinfonica presso la Radio Nazionale Bulgara Stela Popova.

Il ricco programma di eventi organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Sofia, insieme ad Ice Agenzia, è proseguito con una lezione di cucina dello chef Malacrida agli ospiti di Maria's World, fondazione bulgara per l'inserimento di ragazzi con disabilità nel mondo del lavoro.

Confindustria Bulgaria, insieme ad Ita Airways, propongono ida parte loro una degustazione su invito di vini e prodotti italiani. Venerdì 18 novembre poi Ice Agenzia e la caffetteria Bontadi Bulgaria (via Tsar Asen 45) organizzeranno dalle 18.30 alle 20.00 una serata cocktail a base di caffè e prodotti italiani.

La VII Settimana della Cucina Italiana in Bulgaria si chiuderà sabato 19 novembre con il Convegno organizzato dall'Accademia della Cucina Italiana presso il Double Tree by Hilton di Plovdiv.

Nata nel 2016, la rassegna si è affermata negli anni come una delle iniziative di punta per promuovere all'estero le eccellenze della filiera agroalimentare e della tradizione eno-gastronomica italiane. Il tema dell'edizione 2022 "Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta" unisce alla promozione dei prodotti agroalimentari italiani la valorizzazione della dieta mediterranea, quale modello di alimentazione e stile di vita sano e sostenibile.

(ANSAmed).