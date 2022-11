Rep. Dominicana, 'Requiem' Verdi chiude stagione sinfonica

(ANSA) - SANTO DOMINGO, 17 NOV - Grazie allo sforzo congiunto dell'ambasciata d'Italia nella Repubblica dominicana, della Camera di Commercio italo-domenicana e dell'Associazione Casa d'Italia, insieme all'Orchestra sinfonica nazionale e la Fundación Sinfonía, è stata presentata nel Teatro nazionale Eduardo Brito di Santo Domingo, a chiusura della Stagione 2022, la 'Messa da Requiem' di Giuseppe Verdi.

Un grande gruppo corale di oltre 150 elementi, sottolinea un comunicato, si è unito all'orchestra, diretta dal maestro José Antonio Molina, accompagnata da un cast internazionale, con il tenore Gregor Kunde, il basso Morris Robinson, la mezzosoprano Glenmer Perez e la soprano Nathalie Peña-Comas.

"Nel tentativo di rendere l'arte classica più accessibile a tutti - si dice poi - il pubblico, in una sala dal tutto esaurito, ha potuto godere di questo concerto nella sua interezza, con sottotitoli in spagnolo per una lunga messa cantata in latino, senza intervallo. Oltre 10 minuti di standing ovation hanno concluso l'esecuzione".

L'ambasciatore Stefano Queirolo Palmas, in rappresentanza della co-produzione e degli sponsor principali, ha indirizzato brevi parole al pubblico, sottolineando il significato storico dell'opera nel contesto risorgimentale italiano, in parallelo con tutte le lotte dell'800 per l'indipendenza nazionale, inclusa quella dominicana.

La Stagione Sinfonica 2022 è stata sostenuta dal ministero della Cultura e dalla Direzione generale delle Belle Arti. La Ministra, Milagros German e il Vice Canciller, Carlos De La Mota, hanno assistito alla rappresentazione.

Il Teatro nazionale e la Fondazione Sinfonia lavorano per poter tornare ad offrire almeno un titolo all'anno della produzione operistica classica italiana. (ANSA).