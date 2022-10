Global Startup Program arriva a Singapore, è la prima volta

Il Global Start Up Program approda per la prima volta a Singapore, principale hub finanziario e dell'innovazione tecnologica del Sudest Asiatico.

Sono otto le startup innovative italiane scelte come protagoniste del percorso di due mesi presso Accelerating Asia, un acceleratore locale altamente dinamico nell'ecosistema innovativo della Città -Stato.

"Grazie a questo programma" ha dichiarato l'Ambasciatore d'Italia a Singapore Mario Vattani, "queste giovani startup saranno impegnate in un percorso di crescita e apprendimento con un fitto calendario di sessioni di mentoring, workshop, eventi di networking e incontri con potenziali investitori e corporate".

La scelta di includere Singapore, che è il più importante snodo per l'innovazione tecnologica nella regione ASEAN, nel Global Startup Program organizzato da Agenzia ICE in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è stata fortemente voluta dalla Farnesina su impulso dell'Ambasciata a Singapore, in seguito a diversi incontri tra i Ministri degli Esteri dei due paesi.

"Il Global Start Up Program", ha spiegato la Vice Direttrice dell'Ufficio a Singapore, Ilaria Piccinni, "rappresenta per le nostre imprese operanti in settori tecnologici uno strumento altamente innovativo per sviluppare le competenze e migliorare il proprio business apportando un contributo all'attività economica del Paese".

Le startup selezionate per Singapore provengono da diversi settori operativi, dall'Intelligenza Artificiale all'EdTech, dai Media, al Fintech e allo Spazio. (ANSA).