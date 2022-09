La Young Musicians European Orchestra in Vietnam

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Il Consolato Generale d'Italia ha organizzato, nei giorni scorsi, a Ho Chi Minh City (Vietnam) un concerto nel prestigioso e storico Teatro dell'Opera a conclusione della visita della Young Musicians European Orchestra (Ymeo) di Ravenna, una delle startup orchestrali italiane più dinamiche, legata al Maestro Paolo Olmi ed animata da giovanissimi musicisti sia italiani che di altre nazioni.

Durante questa missione artistica, il Maestro Olmi ha tenuto due lezioni magistrali alla Università Nazionale di Ho Chi Minh per illustrare il legame dell'opera lirica con la lingua e la cultura italiane.

Il progetto in Vietnam è sostenuto dal Comitato Nazionale Italiano Musica, dal Ministero della Cultura, dal Consolato Generale d'Italia a Ho Chi Min e dalla Regione Emilia Romagna; si propone di collaborare con l'Orchestra dell''Opera di Ho Chi Minh, che da decenni diffonde in Asia il melodramma con una sua orchestra, un coro, un corpo di ballo e un nutrito gruppo di cantanti.

Pochissimi di questi artisti però hanno avuto contatti con il mondo musicale e teatrale italiano e la collaborazione con il Maestro Olmi e la Ymeo ha l'obiettivo di rafforzare la conoscenza dell'opera lirica sia italiana che vietnamita, relativamente meno conosciuta, soprattutto rispetto ad altre tradizioni operistiche europee. (ANSA).