Cuba: amb.Italia visita lavori restauro convento Santa Clara

(ANSA) - L'AVANA, 15 SET - L'Ambasciatore d'Italia a Cuba, Roberto Vellano, ha visitato, insieme ad una delegazione dell'Unione europea (Ue) e di organizzazioni internazionali, il Convento di Santa Clara, nel centro storico de L'Avana.

L'edificio, sottolinea un tweet dell'ambasciata d'Italia, "è oggetto di lavori di restauro sostenuti dalla #cooperazioneitaliana, nell'ambito di un importante progetto in collaborazione con l'Ufficio dello Storico della Città dell'Avana (OHCH), che coinvolge anche @UNESCOHabana, @UEenCuba e @iila_org".

Pubblicando la notizia il quotidiano Juventud Rebelde ha ricordato che "il restauro avviene grazie al programma Transcultura, realizzato dall'Unesco con l'obiettivo di integrare Cuba, i Caraibi e la Ue attraverso la cultura e la creatività".

L'obiettivo dei lavori è di ridare al convento l'antico splendore, trasformandolo ufficialmente nel 'Collegio Santa Clara per la formazione nelle arti e nei mestieri del restauro a Cuba e nei Caraibi'.

Prendendo la parola, indica il giornale, "l'ambasciatore Vellano ha spiegato che questo complesso monumentale è il più antico convento del Paese e ha definito che si tratta di un'opera complessa, in cui l'Italia è responsabile del recupero del campanile e di altre azioni, con un contributo itliano valutato in oltre un milione di euro".

Infine Perla Rosales, vicedirettrice dell'OHCH, ha riferito che "l'opera è dedicata alla figura dell''historiador' dell'Avana, Eusebio Leal", deceduto il 31 luglio 202, ed ha espresso "l'impegno a far ultimare una parte importante dei lavoro entro un anno". (ANSA).