Expo 2030: Di Santo a Panama, interesse per candidatura Roma

(ANSA) - PANAMA CITY, 05 AGO - In occasione della missione a Panama dell'inviato speciale per l'America latina, Donato Di Santo, l'ambasciata d'Italia ha organizzato due giorni di incontri a sostegno della candidatura di Roma per Expo 2030 che hanno permesso di verificare l'interesse del governo panamense per il successo dell'iniziativa italiana.

"Il governo panamense - si legge in una nota pervenuta all'ANSA - ha dato un forte rilievo alla presentazione ufficiale della candidatura italiana, accordando una serie di incontri con esponenti istituzionali e di governo, a partire dalla ministra degli Esteri, Erika Mouynes, segnale esplicito di un'attenzione verso l'Italia che affonda le radici nelle storiche e ottime relazioni tra i due Paesi".

Di Santo, accompagnato dal vice capo missione Giulio Mignacca, è stato ricevuto presso il ministero degli Esteri dalla ministra Mouynes e dalla sua vice per gli Affari multilaterali, Ana Luisa Castro. "Entrambe - si sottolinea - hanno accolto con molto interesse l'illustrazione dei contenuti della proposta italiana".

Successivamente Di Santo si è riunito con il vice ministro per il Commercio Estero, Juan Carlos Sosa, e con la direttrice generale di ProPanama, Carmen Gisela Vergara, già commissario del padiglione panamense a Expo Dubai.

Oltre agli appuntamenti con i rappresentanti del governo di Panama, Di Santo ha incontrato varie altre personalità, fra cui il Nunzio apostolico a Panama, Monsignor. Dagoberto Campos Salas, il CEO di The Corporate Diplomacy, Alejandro Félix de Sousa, e il maestro Aristides Ureña, artista e pittore italo-panamense, da anni impegnato nel rafforzamento delle relazioni culturali tra i due Paesi. (ANSA).