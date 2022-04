Spagna: Senato crea un 'gruppo di amicizia' con l'Italia

(ANSA) - MADRID, 05 APR - È stato creato dal Senato spagnolo un "gruppo di amicizia" con l'Italia, che comprende undici senatori, in rappresentanza di tutti gli schieramenti politici, ed è presieduto dalla senatrice socialista María Cristina Narbona Ruiz. Si tratta di una delle iniziative di promozione "delle relazioni internazionali tra la Spagna e Paesi con i quali ha legami particolarmente rilevanti", nell'ambito di quella che viene definita "diplomazia parlamentare".

Oggi, presso la sede del Senato, a Madrid, si è tenuto un incontro tra il gruppo di amicizia Spagna-Italia e l'ambasciatore Riccardo Guariglia. Nel corso della riunione, si legge in una nota, "sono stati discussi temi di rilevanza bilaterale per i quali il Parlamento può svolgere un ruolo importante, come, ad esempio, la questione della doppia cittadinanza e delle carte d'identità per gli italiani residenti in Spagna, la candidatura di Roma per l'Expo 2030, la tutela della dieta mediterranea e la questione della proposta di etichettatura "nutri-score" (a semaforo) nell'ambito UE".

Guariglia ha definito l'incontro come "un' importante iniziativa volta a consolidare la vicinanza tra Italia e Spagna e a sviluppare in particolare il dialogo sul ruolo della diplomazia parlamentare". (ANSA).