L'ambasciata ad Abu Dhabi celebra il design italiano

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - L'Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi e l'Ambasciata d'Italia negli Emirati Arabi Uniti hanno celebrato l'Italian Design Day (IDD) con un importante evento all'insegna del Made in Italy e delle relazioni bilaterali con il Paese ospitante, che ha riscosso un notevole successo di pubblico, italiano e Internazionale. Lo si legge in una nota dell'Ambasciata.

L'evento, dal titolo 'Vico Magistretti. A legacy of Art, Sustainability and Re-Generation', si è tenuto nel teatro della prestigiosa sede espositiva Manarat Al Saadiyat ad Abu Dhabi e ha visto protagonista la figura del geniale designer milanese (1920-2006), grande anticipatore dei temi previsti dall'edizione di quest'anno (impatto ambientale del design ed economia circolare). L'evento è stato aperto da un intervento dell'Ambasciatore Nicola Lener, che ha sottolineato lo stretto collegamento tra le tematiche della manifestazione e il filo conduttore della candidatura della città di Roma ad ospitare Expo2030, incentrata su rigenerazione urbana, inclusione e innovazione. Ha introdotto la tavola rotonda Simona Finessi (Platform Architecture and Design, Milano), testimonial dell'edizione IID 2022, che ha insistito sull'impiego delle nuove tecnologie nel design industriale e sulla responsabilità del designer per un futuro sostenibile a livello globale.

Margherita Pellino (Fondazione Vico Magistretti) ha sottolineato la filosofia dell'autore, improntata all'innovazione e alla durevolezza di opere e materiali. In seguito, Goffredo Puccetti, docente di pratica delle arti visive nella NYUAD, ha introdotto una relazione degli studenti Roudhah Hamad Al Mazrouei, Jason Cruz and Jennifer Tsai, vincitori dell'ultima edizione di Abu Dhabi Art Prize con il progetto Impermanence.

Ha chiuso l'incontro - conclude la nota - una ricca e stimolante conversazione tra Francesca Bacci, docente di storia dell'arte e studi museali nella Zayed University di Abu Dhabi, e il rinomato designer emiratino Khalid Alshafar. Il dialogo ha esplorato l'impatto e l'evoluzione del design a livello regionale e le connesse strategie messe in atto localmente per combinare sviluppo e gestione delle risorse. (ANSA).