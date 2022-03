Nasce all'Università di Potsdam il 'laboratorio Leopardi'

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Con l'obiettivo di realizzare la prima traduzione integrale in tedesco dello Zibaldone di Giacomo Leopardi, corredato da un commento critico sul rapporto tra l'opera leopardiana e la cultura tedesca, è stato inaugurato all'Università di Potsdam il 'Laboratorio Leopardi'. Il progetto nasce su iniziativa dell'Istituto Italiano di Cultura di Berlino, ed ha il patrocinio dell'Ambasciata Italiana.

"Oggi celebriamo l'inizio di un percorso affascinante che l'Ambasciata d'Italia è orgogliosa di patrocinare", ha affermato nel suo intervento l'Ambasciatore Armando Varricchio.

Dello Zibaldone mancava finora la versione integrale in lingua tedesca e il "Laboratorio Leopardi" vuole colmare questa lacuna, ma anche rappresentare un ponte culturale tra Italia e Germania, affiancando alla traduzione un commento critico per illuminare gli stretti rapporti tra l'opera leopardiana, le sue radici classiche e la cultura tedesca coeva all'autore: dalla poesia di Goethe, Schiller, Hölderlin, Novalis al pensiero dei fratelli Schlegel, di Kant, Leibnitz e di Wilhelm von Humboldt.

"Questo progetto contribuisce quindi a evidenziare ulteriormente - ha aggiunto l'Ambasciatore Varricchio - la dimensione europea della figura intellettuale di Giacomo Leopardi". (ANSA).