L'Italia conferisce onorificenze a tre poliziotti iberici

(ANSA) - MADRID, 01 FEB - L'ambasciatore italiano a Madrid, Riccardo Guariglia, ha conferito in giornata tre onorificenze della Repubblica ad altrettanti poliziotti, a cui sono stati riconosciuti meriti nella lotta al riciclaggio, al gioco d'azzardo e alle mafie italiane: si tratta del capo della Polizia del Principato di Andorra Jordi Moreno Blázquez, dell'ispettore della polizia andorrana Jaume Antich Vallmitjana e del commissario della Polizia Nazionale spagnola Eugenio Pereiro Blanco.

Come si apprende da un comunicato, a Moreno Blázquez e a Pereiro Blanco è stata riconosciuta l'onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nel grado di Ufficiale.

L'ispettore Antich Vallmitjana è stato invece insignito dell'onorificenza dell'Ordine della Stella d'Italia nel grado di Cavaliere.

Nel corso della consegna di questi riconoscimenti, Guariglia ha sottolineato le qualità professionali dei poliziotti insigniti di queste onorificenze, distintisi anche per la "pronta e proficua collaborazione" garantita all'Italia nel corso di operazioni internazionali. (ANSA).