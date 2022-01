Tanzania, ottica campana dona occhiali a piccoli albini

(ANSA) - IL CAIRO, 27 GEN - A Dar es Salaam c'è stata un'iniziativa benefica in favore di piccoli albini nell'ambito dei rapporti tra le società civili di Italia e Tanzania: un prestigioso negozio di ottica campano ha donato occhiali e lenti da sole a bambini che - per il colore chiarissimo della loro pelle - sono spesso discriminati e addirittura violentemente perseguitati in molte società tribali africane.

Come si è appreso dalla metropoli tanzaniana, alla cerimonia di consegna è intervenuto l'Ambasciatore d'Italia in Tanzania, Marco Lombardi, il quale ha espresso il proprio vivo apprezzamento per questa iniziativa in favore dell'Associazione Albini della Tanzania da parte dell'Ottica di Mario Giordano e Alfonso Vitiello della storica azienda D'Elia Company di Torre del Greco in provincia di Napoli.

L'Ambasciatore ha sottolineato l'importanza dei rapporti "People-to-People" fra Italia e Tanzania e ha evidenziato come questi rappresentino un valore aggiunto nelle già eccellenti relazioni bilaterali tra i due Paesi. Lombardi ha auspicato che operazioni di questo genere possano essere sempre più frequenti, si è appreso ancora da Dar es Salaam. (ANSA).