Giorno memoria: le iniziative dell'ambasciata italiana in Usa(2)

(ANSA) - WASHINGTON, 27 GEN - Il Consolato Generale d'Italia a New York ha invece ospitato la tradizionale cerimonia della lettura dei nomi degli ebrei deportati dall'Italia e dai territori italiani. L'Istituto Italiano di Cultura di San Francisco e di Chicago hanno proposto la proiezione online del film "Il Giudice dei Giusti" vincitore nel 2003 del premio "Ilaria Alpi". Il Consolato Generale di Miami ha ospitato due webinar con l'autore Franco Beato che ha raccontato la storia del suo amico e sopravvissuto all'Olocausto, Luigi Bozzato, a gruppi di studenti (Advanced Placement) dell' Accademia Mast, Ispa e Università FAU Boca Raton.

Come ogni anno dal 2017, nell'ambito di un'iniziativa ideata allora dal Consolato Generale di San Francisco, il corpo consolare europeo si è recato presso l'Holocaust Memorial di San Francisco per una cerimonia commemorativa organizzata congiuntamente alla locale delegazione dell' American Jewish Committee ed ha altresì preso parte ad una cerimonia virtuale organizzata dall'AJC. L'Istituto Italiano di Cultura a San Francisco ha anche organizzato un concerto, in collaborazione con New Age Productions, che è un viaggio nella cultura musicale Klezmer e nella canzone Yiddish, un genere che vanta quattro secoli di storia e che ha fortemente influenzato la musica jazz.

A Boston, il Consolato Generale ha promosso un evento, organizzato dall'AJC New England in collaborazione con la Boston University, l'Elie Wiesel Center for Jewish Studies e il Consolato Generale d'Israele nel New Englad, dedicato alla comprensione delle radici dell'antisemitismo moderno nelle idee dei primi pensatori cristiani. Il Consolato a Detroit - in collaborazione con la Dante Alighieri Michigan - ha organizzato la proiezione del film "Un Cielo Stellato sopra il Ghetto di Roma" al Maple Theatre a Birmingham. Il Consolato Generale di Houston, in collaborazione con l'Italian Cultural and Community Center, ha organizzato la proiezione del film documentario "Oro MachtFrei" (L'oro rende liberi). (ANSA).