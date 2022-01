Giorno memoria: proiettato a Panama 'Il giudice dei giusti'

(ANSA) - PANAMA CITY, 26 GEN - L'ambasciata d'Italia a Panama, in collaborazione con quella di Israele e con i locali uffici dell'Onu, ha commemorato la Giornata della Memoria 2022 con la proiezione del documentario televisivo "Il Giudice dei Giusti", diretto dal regista Enrico Marchese e scritto da Gabriele Nissim ed Emanuela Audisio.

Alla serata ospitata presso l'auditorium del ministero degli Esteri di Panama, indica un comunicato, hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni del mondo della cultura e della comunità ebraica di Panama.

Il documentario, vincitore del Premio della Critica Ilaria Alpi nel 2003 e messo a disposizione da 3D Produzioni, ricostruisce la vita di Moshe Bejski, un sopravvissuto della Shoah che, trasferitosi in Israele e divenuto giudice della Corte suprema, ha contribuito nel corso della sua lunga carriera a individuare i 'Giusti tra le Nazioni', persone che pur non essendo di religione ebraica, hanno altruisticamente aiutato e salvato gli ebrei durante la Shoah.

Il filmato racconta i casi più interessanti giudicati da Bejski, "permettendo allo spettatore di conoscere i fatti dell'epoca e dimostrando che, anche in un contesto di malvagità e cattiveria, molte persone comuni non si sono sottratte alla responsabilità di agire a favore del bene".

Introducendo l'iniziativa, l'ambasciatore Fabrizio Nicoletti ha ringraziato l'ambasciata d'Israele e le Nazioni Unite per aver voluto celebrare insieme, con un documentario italiano, la 'Giornata della Memoria', con l'obiettivo di mantenere vivo il ricordo delle atrocità del passato e ad insegnamento per le giovani generazioni affinché mai commettano simili orrori.

