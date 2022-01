India, Ambasciata d'Italia e CDP lanciano Business matching

(ANSA) - NEW DELHI, 18 GEN - L'Ambasciata d'Italia a New Delhi ha organizzato oggi, insieme a Cassa Depositi e Prestiti, un evento virtuale per il lancio della Piattaforma di Business Matching elaborata da CDP e dal Maeci, e presentata in occasione della recente Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori italiani nel Mondo.

All'evento hanno preso parte tutti gli attori del Sistema Italia (ICE-Agenzia, Camera di Commercio Indo-Italiana, SACE e Simest), assieme a CII, la Confederazione dell'Industria indiane, già partner dell'Ambasciata d'Italia a New Delhi, e varie altre imprese sia italiane che indiane, attive nei due Paesi.

Nell'intervento introduttivo l'Ambasciatore Vincenzo de Luca ha sottolineato la complementarietà dei sistemi produttivi di Italia e India, composti in larga parte da piccole e medie imprese che possono interagire e cooperare commerciando, promuovendo investimenti comuni, ma anche condividendo e sviluppando insieme tecnologia e nuovi prodotti.

Anche il Presidente di SIMEST Pasquale Salzano ha evidenziato lo sforzo messo in campo dal Sistema Italia per sostenere le piccole e medie imprese.

A dispetto delle criticità create dalla pandemia, non mancano segnali positivi: nuovi investimenti reciproci, un interscambio tra Italia e India che ha raggiunto nei primi dieci mesi del 2021 gli 8.7 miliardi di euro, a fronte della cifra record di 9,5 miliardi del 2019, e molteplici esempi di cooperazione nello sviluppo di nuove tecnologie, in settori particolarmente innovativi, come quello della transizione energetica. (ANSA).